El taxista de la empresa Indrive, José Ignacio Cabrera Lino, fue sentenciado este martes a 25 años de cárcel por violación a dos mujeres en Santa Cruz. Después de someterse a proceso abreviado y admitir su culpa, el acusado pidió disculpas a las familias de las víctimas y aconsejó a las madres que cuiden a sus hijas y no las despachen solas.

“Quisiera decirles a todas las madres que cuiden a sus hijas y no las despachen solas, porque como yo debe haber millones. Cuiden a sus hijas, a las princesas de la casa”, dijo el taxista durante su audiencia.

El ahora sentenciado dio este consejo luego de que el juez le preguntara sobre qué sanción le otorgaría a una persona que hubiera agredido sexualmente a su hija. “25 años, yo lo mataría, como padre, porque no me gustaría que le hagan a mi hija lo mismo como yo he hecho”, respondió el taxista.