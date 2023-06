El viceministro de Agua Potable y Saneamiento, Carmelo Valda, pasó la anoche en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), luego de que se presentó a declarar “de forma voluntaria” ante la Fiscalía, después de ser informado que el Viceministerio de Transparencia amplió la denuncia por el caso coimas contra él y el excoordinador administrativo financiero del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA), Ricardo Bernal. Ambos fueron sindicados por enriquecimiento ilícito y se solicitó su aprehensión.

“Yo estoy tranquilo, con la conciencia tranquila, he respondido todas las preguntas de la Fiscalía, me voy a defender de estas calumnias. Me voy a defender ante la justicia. No conozco a la señora (Cortez), jamás he tenido una conversación con ella”, afirmó Valda, anoche, al salir del Ministerio Público, ya aprehendido.