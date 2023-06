De acuerdo con la declaración que hizo un amigo y compañero de trabajo ante la Fiscalía, uno de los hijos del interventor del Banco Fassil Carlos Colodro recibió amenazas a pocos días de que él asumiera el cargo. Explicó que esto había influido en el estado anímico de Colodro y que, incluso, trataron de que consulte a una psicóloga.

“El domingo 30 de abril él (Colodro) fue a visitar a mi familia y nos vimos el 1 de mayo para trabajar, donde noté en él una disminución anímica. Me dijo que le habían escrito a su hijo en sus redes sociales para amenazarlo y que se sentía preocupado. Yo le sugerí que hable con el director de la ASFI (Reynaldo Yujra). Además me dijo: ‘¡no sé porque he aceptado este puesto si he tenido una buena carrera. Por qué me he metido en este problema!’”, declaró Rodrigo Hoz de Vila Barbery.

El testimonio fue revelado por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, el 30 de mayo, en una conferencia de prensa en la que indicó que, según la investigación de la Policía y la Fiscalía, Colodro decidió quitarse la vida al lanzarse desde el piso 15 del edificio Ambassador y que no fue víctima de una agresión por terceras personas.

Página Siete consultó al abogado que, en primera instancia, representó a la familia de Colodro, Jorge Valda, sobre la veracidad de la amenaza. No atendió las llamadas ni mensajes. Sin embargo, exfuncionarios del banco confirmaron que Colodro había comentado sobre esto.