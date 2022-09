Testigo protegido es intocable y estará oculto unos 6 meses

El fiscal departamental de Sucre, Mauricio Nava, informó ayer que no investigarán a “John Milton”, seudónimo del denominado testigo protegido en el caso coimas en la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) y que por norma lo cuidarán seis meses, tras su declaración en cámara Gesell, evaluada por peritos.

“No conocemos (el paradero) del testigo protegido, la ley prevé que luego de su declaración ya no se sepa más de él, su testimonio tiene una calidad incluso de adelanto de prueba (...) La norma establece que él tiene la calidad de testigo protegido por seis meses. Ese plazo puede ser ampliado y en este momento no necesitamos su presencia (...) él no puede ser investigado dentro de este proceso”, indicó Nava desde la ciudad de Sucre.

El funcionario del Ministerio Público explicó que Milton declaró al inicio de la investigación, lo hizo en cámara Gesell, ante fiscales, psicólogos y hasta una trabajadora social, quienes evaluaron su testimonio y que estas características dan a su relato la calidad de “adelanto de prueba”, que puede ser utilizada en un juicio futuro sin la necesidad de que éste vuelva a ser interrogado.

Prudencio Flores, abogado del gerente técnico nacional de la ABC, Cristian Mendieta -imputado y con detención domiciliaria por este caso- informó que en la audiencia cautelar presentaron documentos que desmienten parte del testimonio de Milton, sobre la fecha y lugar de donde se pagó la coima. Flores afirmó que su cliente fue incriminado de manera errónea por el testigo protegido y pedirá la anulación de la imputación en su contra.

Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, fue más duro y señaló a Milton como parte del negociado y “coautor” del hecho de corrupción, por lo que anunció que se pedirá que se revierta su calidad de testigo protegido y sea imputado en este caso. Lima afirmó que el accionar de esta persona, más que una revelación de un crimen, se parece más a una venganza por no recibir su parte de la coima.

“Ha estado en el hotel sacando fotos (...) Las afirmaciones que él ha hecho sólo muestran que fue partícipe, diría incluso que es coautor (del delito)”, señaló el ministro.

El denunciante del caso, el diputado del MAS Héctor Arce, rechazó la postura de Lima y aseguró que es gracias a Milton que se conocen varios detalles. “No vamos a permitir ningún tipo de amedrentamiento al testigo protegido; es más, otros servidores públicos quieren declarar, pero con esta amenaza que se hace desde el Ministerio de Justicia ya no quieren declarar en relación a otros hechos de corrupción”.

Asimismo, el legislador masista arremetió nuevamente contra el presidente de la ABC, Henry Nina, y adelantó que pedirá que se lo investigue.

Querella de ampliación

Por otro lado, el fiscal Nava informó que el Ministerio de Justicia presentó una querella solicitando la ampliación de la investigación contra otras personas, entre ellas una notaria. Asimismo, anunció que en el transcurso de esta semana el Ministerio Público emitirá nuevas resoluciones, sea de imputación o de rechazo de denuncia, esto, luego de que nueve de las 11 personas implicadas ya declararon.

Los últimos en declarar fueron Nina, el pasado viernes, y uno de los seis miembros de la comisión de calificación del proceso de licitación, Juan Carlos Chura Hidalgo, quien aparece en una fotografía junto al representante de la China Harbour Engineering Company (CHEC), Zhengyuan Jin, tomada en la Residencial Bolivia, en Sucre, el 6 de enero.

Según el testigo protegido, Chura y Jin, el día de la foto, coordinaron la suplantación de varias páginas de la propuesta de la CHEC, porque presentaban errores y esto anulaba la adjudicación. El ministro Lima aseguró que este cambio de páginas, que incluye un poder notarial, está verificado.

Nava no quiso adelantar nada sobre el contenido de la declaración de Chura, pero afirmó que esta “va a aportar” en la toma de decisiones sobre este caso.