El representante de los trabajadores del intervenido Banco Fassil, Juan Carlos Alarcón, señaló que días antes de fallecer, en una reunión, Carlos Alberto Colodro le confesó sentirse presionado “desde arriba”.

“En una reunión, el martes antes de su muerte él estaba sentado a mi mano derecha y yo le dije ‘grave está la cosa’ y el me respondió ‘Usted no sabe la presión que tengo de arriba’. Esa fue la única vez que yo pude notar que él estaba presionado, pero no supe de dónde”, declaró Alarcón, en entrevista con Unitel.