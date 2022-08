Tráiler que transportaba cervezas cayó al río cerca de la tranca de Suticollo

“Estaba parado ahí, estacionado estaba el carro, poquito he escuchado, se ha desbloqueado (el freno), ha recorrido y ya no he podido alcanzar”, relató el conductor en un contacto con Unitel.

El hombre afirmó que el vehículo fue estacionado en un lugar plano, debido a que él se disponía a comer cerca con uno de sus compañeros y dijo que en todo momento estuvo vigilando al motorizado.

“Estaba parado (el auto) en el plano, ahí he dejado, estábamos con mi compañero comiendo, estaba viendo a cada rato, ‘cuidado el ratero’, diciendo. Estaba parado el carro, cuando uno nomás ha recorrido, he corrido de allá, luego de que he escuchado el ruido y ya no he podido alcanzar”, contó.

El camión que se dirigía hacia La Paz quedó volcado a un costado de la carretera, a la espera de ser sacado del lugar con grúas.