El director de Tránsito de Santa Cruz, Carlos Porcel, develó todos los antecedentes que tiene el dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Reynaldo Ezequiel, en temas de tránsito y anunció que será procesado por triple colisión y conducción peligrosa o conducción en estado de ebriedad, por el caso registrado ayer. Por su parte, el Servicio General de Identificación Personal (Segip) anunció la suspensión de la licencia del implicado por el lapso de un año.

“Con los antecedentes que el presenta en actividades de tránsito son por no presentarse a las pruebas de Inspección Técnica Vehicular (ITV), se estacionaba en lugares prohibidos, una tiene también por no portar licencia mientras conducía. Cuando fue retenido el vehículo que se encuentra en dependencias policiales no contaba con Soat ni con ITV”, manifestó el jefe policial.

A esos antecedentes se suman, el proceso penal abierto contra Ezequiel en octubre de 2022. En aquel momento, fue denunciado por conducción en estado de ebriedad y atropellar a una niña; un juez dispuso que cumpla medidas sustitutivas por ese hecho.