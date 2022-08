Tras atraco en El Alto, vecinos protestan en casa de la alcaldesa Copa y exigen seguridad

“¿Usted cree que está bien lo que le hicieron a mi hijo? Nosotros no estamos viniendo a allanar su casa ni nada, venimos a exigir seguridad”, le dijo el padre de una de las víctimas del robo a la autoridad edil.

La alcaldesa Eva Copa se mostró molesta ante la manifestación de los vecinos y respondió que ella no tenía la culpa del atraco suscitado, de acuerdo al reporte de Unitel.

“¿Usted cree que está bien lo que están haciendo, yo les he mandado a balear? Yo he visto lo que piden, dicen encuentren al delincuente, ¿cómo voy a encontrar yo al delincuente?, ¿qué quieren que haga?”, dijo Copa a tiempo de señalar que no está bien que protesten al frente de su casa, ya que ella tiene familia que vive allí.

Hoy, cuatro delincuentes armados ingresaron a robar a un domicilio en la zona Mercedario, uno de los hijos del dueño de casa, que venía de visita, advirtió el hecho, emprendió una persecución contra los delincuentes en su vehículo y se desató una balacera a plena luz del día.

Luego, los antisociales interceptaron un minibús y bajaron violentamente al chofer, su esposa y a un niño, para darse a la fuga. Preliminarmente se conoce que los ladrones se llevaron 15.800 dólares aproximadamente.