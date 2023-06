Después de varias observaciones y críticas por el ingreso a Bolivia de militares venezolanos sin el consentimiento del Legislativo, el vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, indicó que pedirá un informe al ministro de Defensa, Edmundo Novillo, sobre el arribo de los uniformados extranjeros al país.

Para los legisladores de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC), esta permisividad es considerada como un “acto grave de traición a la patria”.

“Como presidencia de la Asamblea (Legislativa) vamos a pedir un informe pormenorizado sobre esta solicitud (...) El informe que voy a solicitar al ministro de Defensa, además, va a tomar en cuenta esta intervención”, anunció Choquehuanca en relación al pedido expreso de los legisladores opositores.

Los cuestionamientos a Choquehuanca por el ingreso de militares venezolanos a Bolivia se dieron en la decimacuarta sesión de la ALP el martes 13, cita programada para interpelar al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. Con carácter previo, los opositores tocaron el tema.

Entre ellos, la senadora de Creemos Centa Rek dijo a Choqueuanca que al no comunicar al Legislativo el ingreso de milicias extranjeras al país, se está cometiendo una “violación a la función de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, que se ve coartada en sus funciones y se está vulnerando el artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE).

“Sabemos que han ingresado 65 militares venezolanos al país en días pasados. Esto lo conocimos de manera extraoficial, la Asamblea Legislativa no tomó ningún tipo de conocimiento que no sea por la prensa (...) (Este hecho) es una violación más a la Constitución Política del Estado, a nuestras funciones fiscalizadoras y al mandato que tenemos”, dijo Rek.

Choquehuanca reveló que los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa le aseguraron que los militares venezolanos que ingresaron al país no estaban armados y, por lo tanto, no podían ser considerados como tropas.

“Tanto el canciller (Rogelio Mayta) como el ministro de Defensa (Edmundo Novillo) han brindado información al respecto. (...) El ministro de Defensa nos ha señalado que el personal que ingresó no es considerado tropa militar, toda vez que no cuenta con armas ni vino a realizar actividad militar propiamente”, afirmó Choquehuanca.

En respuesta, el senador Rodrigo Paz, de Comunidad Ciudadana, observó la postura de Choquehuanca, que se conformó con la explicación de los funcionarios del Órgano Ejecutivo sin tomar en cuenta las atribuciones constitucionales de la ALP.

“Con todo respeto a su presidencia, usted (David Choquehuanca) no puede indicar si están armados o no armados, ésa no es su atribución. Cualquier militar que entra a territorio nacional tiene que venir a través de la autorización de esta Asamblea, sino es traición a la patria. Estoy seguro que si hubieran sido americanos esos militares, aún no armados, usted no los hubiera recibido. Este es un acto grave de traición a la patria, por muy hermanos venezolanos que sean o peruanos o de cualquier otra nación”, dijo Paz.

El legislador insistió en el pedido de hacer cumplir la CPE. “¿Cómo yo no sé que estos militares venezolanos no son desarmados, pero muy armados en Inteligencia?, ¿cómo sabe eso el pueblo de Bolivia?”, cuestionó.

La senadora Rek pidió a las tres bancadas del Legislativo: Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana y Creemos una reunión urgente para tratar el tema, más cuando existen versiones extraoficiales de otro ingreso con un nuevo contingente de militares venezolanos. Calificó el caso como “un hecho irregular”.