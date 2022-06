Tras denuncias de presuntos vínculos con narco, director de Dircabi de Santa Cruz renuncia

Juan Manuel Pinto Zamora anunció que renunció al cargo de director departamental de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) luego de que salió a la luz un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) lo vinculó con narcotraficante Pedro Pablo Quintana Zamora.

“Me he retirado porque no quiero empañar la gestión del Ministerio de Gobierno (a cargo de Eduardo Del Castillo). Yo agradezco la oportunidad que me dio el ministro, pero no quiero perjudicar su trabajo”, dijo Pinto a El Deber.

En ese marco, negó tener algún tipo de relación con el peruano, líder del clan Quintana Zamora, que en Bolivia operaba con una identidad falsa.

Pinto insistió en que la fotografía en la que aparece con este narcotraficante fue tomada en un acontecimiento social al que asistió con su expareja.

“A esa fiesta fui llevado por mi expareja, y como cualquier persona accedí, pero yo no conocía a ese sujeto ni sabía de sus antecedentes. Ahora tengo nueva pareja y no sé qué más pasó con ese hombre (Pedro Pablo Quinta)”, afirmó.

La fotografía fue tomada el 2018, en el Gigante Salón de Eventos Imperial donde se realizó el bautizo y primer cumpleaños del hijo de Quintana Zamora y junto a él, está el director de Dircabi, reportó Unitel.

En ese marco, aseguró que durante su gestión en Dircabi no favoreció al acusado de tráfico de drogas. “En mi gestión al mando de mi institución no se ha favorecido ni se ha devuelto ni un solo alfiler en el proceso que se lleva en contra de ese acusado”, agregó.