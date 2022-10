Tras escándalo del audio, Magistratura guarda silencio y agrede a la prensa

“Obedeciendo órdenes superiores impidieron el trabajo de la prensa formando un cerco escudándose en la “silueta de sus funcionarias”. Con el mayor respeto que merece su investidura, afirmamos que la actitud de hoy ya sobrepasó el relacionamiento institucional. En estos tiempos democráticos, no podemos creer y admitir que sigan las agresiones físicas y verbales a los periodistas que cubrieron una posesión de nuevas autoridades judiciales”, señala la carta de queja que enviaron los periodistas de Chuquisaca a la presidenta de la Magistratura.

Los funcionarios no permitieron que los periodistas ingresen hasta donde estaban las autoridades, quienes tras la conclusión del acto salieron huyendo del lugar.

Una periodista de Gigavisión denunció que durante el acto fue agredida y sometida a burlas por parte de los funcionarios públicos.

“La funcionaria me lastimo el brazo izquierdo, me impidió el paso, me dijo que ella tenía órdenes (...) la presidenta y el doctor Marvin Molina se divertían con el acto, mientras el doctor Omar Michel estaba muy incómodo (por la obstaculización a la prensa)”, denunció la periodista de dicho medio, Karen Barroso.