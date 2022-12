Los radares sirven para calcular la distancia a la que sobrevuela una aeronave en el espacio aéreo boliviano y en cuánto tiempo se la puede interceptar. Sin esta tecnología se pueden burlar los controles.

El cielo boliviano es ruta privilegiada para el transporte de droga por la ausencia de controles aéreos. Se creía que eso iba a revertirse con la compra, en 2016, de 13 radares a la empresa francesa Thales Air Systems SAS, pero a la fecha ninguno funciona y los controles se siguen haciendo con radioayudas, tecnología que ingresó a Bolivia en los años setenta.

Sólo cinco radares fueron instalados, mas no están en funcionamiento, informó uno de los integrantes del Sistema Integrado de Defensa y Control del Tránsito Aéreo de Bolivia (Sidacta). “Están instalados (pero no funcionan). Son para el control y vigilancia de tránsito aéreo. No puedo dar más datos”, dijo en junio de este año.