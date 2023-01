“Se me acusa de incitar a la confrontación, de propaganda política, por opiniones en redes sociales. (...) Aquí hay un evidente caso de hostigamiento político y utilización de las instituciones mandadas por un Estado extranjero. Eso sí es injerencia, estimado señor (Luis) Arce”, manifestó Castro sobre el documento, que lleva la fecha del 29 de diciembre.

El activista cubano Magdiel Jorge Castro denunció este sábado que le fue entregada una segunda orden de expulsión de Bolivia, después de que la primera fuera suspendida “por sustentarse en un artículo que no existe en la Ley Migratoria”. En el nuevo documento, se prohibe al caribeño la entrada por un periodo de tres años, ante lo cual el joven salió del país.

“Según ellos, es propaganda política de desprestigio y por eso se me expulsa. (...) La Constitución me permite emitir criterios políticos sobre sus autoridades. Estos 8 tuits, de 21.000, hablan de un criterio personal sobre procesos bolivianos. (...) Que un extranjero no pueda decir que Evo Morales quería perpetuarse en el poder por candidatear de forma ilegal en el 2019, es lo más parecido a una violación a la libertad de expresión y a la libertad de opinión”, agregó.

En declaraciones dirigidas al presidente Luis Arce, Castro expresó que cuando se ostenta el poder “se pueden prostituir las instituciones, manosear la justicia, destruir la democracia”, pero que utilice a las instituciones como “brazo armado” de la inteligencia cubana “lo pone en lo último de la cloaca política de América Latina”.