El dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), César Apaza, fue trasladado este viernes al Hospital del Norte en El Alto para una resonancia magnética, luego fue regresado al Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz. La familia de Apaza denunció que no recibe información sobre el estado de salud del cocalero.

“Me encontraba en farmacia para recoger sus medicamentos, estaba a la espera de poder ingresar y me informan que lo iban a sacar a mi hermano. No sabía para qué, pero ha sido repentino (...). (Fue trasladado) al Hospital del Norte. No me dijeron que tiene. Sí (se vulneraron sus derechos) porque hemos pedido nosotros como familia que puedan realizar el tratamiento en el Hospital Arco Iris”, dijo Mirian Apaza, hermana del dirigente sobre quien pesa la medida de una detención preventiva.

Dijo que se siguen vulnerando los derechos de su hermano y cuestionó que no se está dando la información sobre el estado de su salud.