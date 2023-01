Trasladan a dependencias policiales a la madre de Nallar tras allanamiento

Tras un allanamiento, efectivos de la Policía Boliviana trasladaron a la madre de Misael Nallar hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz para que declare por un caso que involucra a su hijo en el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

“Están ordenando un allanamiento injustificado al bien inmueble de la mamá de Misael Nallar. La señora no es investigada ni ha sido citada y bajo esa premisa no puede haber allanamiento a un domicilio de una persona que no está siendo ni investigada ni citada”, señaló Jorge Tamayo, abogado de Nallar.