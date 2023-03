Asimismo, el exministro de Gobierno Carlos Romero contó algunos detalles sobre Alberti. “Si no me falla la memoria, más o menos entre marzo y mayo de 2015, cuando era ministro Hugo Moldiz, presentó una red de extorsionadores de narcotraficantes que operaban en la Chiquitania. En esa red, presentaron a tres personas detenidas, de las cuales dos eran oficiales de policía y otro era abogado. La cuarta persona era el capitán Alberti que figuraba como prófugo”, contó.

El capitán Alberti fue presentado este miércoles por la mañana en una conferencia de prensa que se tornó tensa, debido a que el detenido no quería salir del carro policial. Cuatro agentes del grupo de Inteligencia de la Policía intentaron llevarlo hasta el salón del Comando, pero Alberti forcejeó y gritó: “Me están armando un caso, ministro me han engañado”.

“No soy el de la foto, soy inocente, no soy ladrón. Me han engañado ministro, me han armado un caso ministro, no soy delincuente”, manifestó a gritos Alberti, durante los segundos que fue presentado públicamente.

Antes de su presentación, Del Castillo advirtió que no quería salir del auto y que estaba con una “actitud violenta”, y que por temas de seguridad no lo iban a presentar en ese momento.

Minutos después fue trasladado hasta el aeropuerto militar de los Diablos Negros con una fuerte custodia policial, luego fue llevado a una avioneta en la que viajó hasta Santa Cruz.

En la capital cruceña lo esperaban otros agentes de inteligencia quienes lo trasladaron hasta la Fiscalía, donde Alberti se abstuvo de declarar. El Ministerio Público lo imputó por robo agravado y espera que este jueves se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares.