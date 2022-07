Triple choque en la carretera La Paz-Oruro deja dos fallecidos

Según el reporte preliminar de la Policía, un camión en el que viajaba una familia sufrió un percance porque el padre y también conductor se durmió.

Esto causó que perdiera el control del vehículo y se encunetó provocando la caída de parte de la carga.

Cuando la familia bajó del vehículo para verificar la situación de pronto apareció un tráiler que impactó contra ellos. Dos personas fallecieron, la mujer y el niño. Mientras que otra menor de edad resultó gravemente herida.

“La niña tiene una fractura de clavícula, de pierna y de pie”, informó el médico del hospital de El Kenko a la Red Uno.

“El carro se ha caído y ha recorrido dos metros, el parabrisa se ha roto y del parabrisa he salido. Mi esposa me ha dicho a mi más sácame y le estaba sacando, ella estaba sanita. Así, de atrás, ha aparecido el tráiler y a ella le había arrastrado, la he sacado, pero ya no he podido hacer nada. Mi hijita había estado botada más allá llorando, luego le he ido a buscar a mi hijito...”, relató el chofer.

Instantes después apareció otro vehículo de alto tonelaje que también impactó contra los motorizados

“Se han realizado todas las labores pendientes de prestar el auxilio inmediato; como pudieron identificar, dos de ellos fallecieron luego de ser llevados al centro médico de Lahuachaca”, señaló el director nacional de Tránsito, Mario Medina.

La autoridad indicó que el personal se encuentra investigando las causas del hecho.