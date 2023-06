El rector de la Universidad Mayor de San Simón, Julio Medina, afirmó que no se destituirá del cargo al docente Edgar Alberto H.M., imputado y encarcelado por acoso sexual contra una de sus alumnas. La autoridad universitaria señaló que espera la conclusión del caso y una sentencia para definir la suerte del mismo y no vulnerar derechos laborales, que le podrían causar daño económico a esa casa de estudios superiores.

“Este caso se definirá en la Fiscalía, normalmente estos hechos implican una culpabilidad, pero nosotros no podemos determinar antes (la destitución), no podemos incurrir en el gasto se sacarlo (del cargo) mientras no se demuestre su culpabilidad en este caso”, declaró Medina, en un breve contacto con medios de Cochabamba.