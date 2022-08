Un albañil, un veterinario y un transportista denuncian que fueron torturados por la Policía

Un albañil, un veterinario y un transportista denunciaron este domingo que fueron golpeados por efectivos de la Policía Boliviana tras su aprehensión en el conflicto cocalero del que aseguran nada tenían que ver. Las tres personas que deben cumplir arresto domiciliario contaron los atropellos que sufrieron.

“Yo nada tengo que ver con este sector de Adepcoca. Yo solo he ido a buscar un trabajo y me han hecho esto injustamente (...) Por escaparme del gas, nos meteremos a la casa, (nos dicen) pasen, pasen, les van a gasificar, yo me entré, y cuando uno de los infiltrados había estado ahí adentro, y ahí nos han torturado, nos han pegado, nos han golpeado”, relató un albañil, entre lágrimas.

Recordó que el martes fue a buscar trabajo y cuando iba de retorno a su vivienda por la calle, los policías ya estaban gasificando en Villa El Carmen. En su intento de resguardarse, fue detenido por policías infiltrados.