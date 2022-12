Cuando se cumple un año del rapto de la bebé Daylín, la Fiscalía y la Policía no tienen rastro de la niña ni de su raptora. El abogado de los padres de la bebé, Abel Loma, denunció que la investigación no tiene rumbo y que, por el contrario, en lugar de avanzar en la identificación de la captora se pretende desacreditar a Gregoria, la madre que no pierde la esperanza de recuperar a su hija.

“Se han realizado bastantes actos investigativos, hay que señalarlo, pero ninguno con un resultado objetivo. Estoy seguro de que la Policía y la Fiscalía pudo haber tomado más en serio este caso para esclarecer el hecho”, afirmó Loma a Página Siete. Señaló que Gregoria, la madre de la bebé, no pierde la esperanza de recuperar a su hija, pero las carencias económicas le impiden seguir en La Paz, para hacer el seguimiento del caso.

Falsa recompensa

Loma también cuestionó la falta de credibilidad de la recompensa ofrecida por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien anunció que se tenía 10.000 dólares para quien entregue cualquier información que ayude a dar con la raptora y la bebé Daylín. Exigió que la autoridad demuestre en qué cuenta bancaria está el dinero, pues los policías le informaron que esa cifra era sólo un anuncio.

Cámaras de seguridad

Entre las principales observaciones que el abogado realizó a la investigación está la falta de un análisis de los videos del 23 de diciembre, fecha en la que “Camila”, como se presentó la raptora de Daylín ante Gregoria, se llevó a la bebé en la calle Chorolque, a las tres de la tarde.

Loma reveló que en la investigación ocular identificó al menos 40 cámaras de seguridad ubicadas a lo largo del trayecto que presumen siguió Camila antes y después de huir con la niña, pero no se tienen todos los registros.

“En el segundo año de este caso vamos a hacer énfasis en que la Policía explique sobre por qué no se tienen todas las grabaciones. Otras autoridades nos tendrán que explicar por qué las cámaras de seguridad no funcionaban, como las de Bol 110, por ejemplo, o si la Alcaldía de La Paz y El Alto no dieron el mantenimiento adecuado de estas cámaras y el sistema de vigilancia”, manifestó Loma.

Desacreditación

Por otro lado, Loma cuestionó que la fiscal Sarina Guardia y los investigadores del caso se hayan enfocado en la desacreditación de la denuncia de Gregoria, esto debido a que los más recientes requerimientos son para analizar el comportamiento de la madre y no así para dar con el paradero de la bebé, que es el verdadero objetivo del caso.

Manifestó que “no ha habido una estrategia seria de trabajo”, como otros investigadores con experiencia lo plantearon.

“No hay una estrategia y la coordinación que debía ser acordada entre la Fiscalía, la Policía y las víctimas. Sólo cuando se hacen reclamos por medios de comunicación se anuncian algunas medidas, pero no hay avances para identificar a la mujer real”, señaló el abogado.

Aseveró que para realizar uno de los careos entre sospechosos detenidos a lo largo de este caso, se demoró más de un mes, que la comisión de fiscales no funciona de forma adecuada por el constante cambio de fiscales e investigadores, que cada uno dio su propio enfoque a la pesquisa.

“Ahora la investigación ha dado un giro sospechoso porque se pretende revisar la credibilidad del testimonio de la madre de Daylín, es decir, la Fiscalía plantea investigar a Gregoria, con una pericia psicológica, una indagación a su realidad social y, por último, ordenaron la exhumación de un bebé que Gregoria perdió hace años. ¿De qué nos sirve la exhumación de ese bebé, enterrado en su comunidad (Cochabamba)? Tratan de desacreditar a la madre”, cuestionó.

Respuestas

Este medio buscó la versión de los responsables de la Unidad de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), pero no hubo respuesta.

Por su lado, la fiscal Guardia argumentó que todos los actos investigativos realizados hasta el momento, como la exhumasión del otro bebé de Gregoria, fallecido durante el parto, “ayudarán mucho”, según un reporte publicado por Erbol.

Guardia confirmó que se indaga a la familia de Daylín, pero se negó a dar los motivos de estas pericias porque supuestamente afectaría a la investigación.

“De ninguna manera (se desconfía del testimonio de la madre de Daylín), nosotros confiamos en el testimonio de las víctimas. Sin embargo, recalco (que las pericias psicológicas y la exhumación del cuerpo del bebé) es una nueva forma de investigar esta situación”, señaló la representante de la Fiscalía.

Guardia aseguró que hay razones para hacer esas indagaciones, pero manifestó que no puede dar más detalles. Por lo pronto, la exhumación que debía realizarse la pasada semana en una localidad de Cochabamba fue suspendida sin fecha, porque no hubo coordinación con la Policía y la familia de Daylín.

Durante este año, en dos ocasiones se informó que se había dado con personas relacionadas al rapto, pero los reportes de la Policía y del Ministerio de Gobierno resultaron contener datos que son considerados como poco confiables.

Mientras no hay avances en la investigación en La Paz, los padres de Gregoria se preparan a pasar una segunda Navidad sin su pequeña Daylín.