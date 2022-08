Un efectivo de Diprove es aprehendido, acusado de vejar a su hijastra

Un efectivo policial de la Dirección Nacional de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de la zona Sur de La Paz fue aprehendido por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de El Alto, acusado de vejar a su hijastra, quien hoy tiene 19 años. La víctima se atrevió a denunciarlo porque estaba cansada de los vejámenes que sufría desde los cinco años.

“Sufrí violencia psicológica y abuso sexual por parte del policía, H. C. M., desde mi niñez, porque mi mamá siempre volvía con él, una y otra vez, ya que él la golpeaba y volvía, todo el tiempo volvía. A mí me realizaba toques impúdicos, me golpeaba y siempre me insultaba”, contó la víctima.