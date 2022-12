Luego que un fiscal antidroga aseguró que se encontraron siglas de las que las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la zona donde fue emboscada una patrulla antidroga, la Fiscalía de Santa Cruz emitió un comunicado negando ese extremo y culpó a los medios de comunicación por una supuesta “tergiversación”; por su lado, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, respaldó ese comunicado y dijo que no se ha encontrado ningún elemento que demuestre la presencia del grupo paramilitar colombiano.

Hoy, la Fiscalía de Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno señalaron que las declaraciones del fiscal fueron “tergiversadas” por los medios de comunicación.

“Lamentamos la tergiversación de algunos medios de comunicación, que vertieron información errada y fuera de contexto que no corresponden a datos que se encuentran dentro de la investigación que se realiza por el operativo de interdicción al narcotráfico, donde falleció un funcionario policial dependiente del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE)”, señala un comunicado de la Fiscalía cruceña.

Por su parte, el ministro Del Castillo rechazó que las FARC tengan presencia en el país. Con relación al colombiano abatido en el Parque Noel Kempff Mercado, dijo que no se encontraron elementos “convincentes” que demuestren que tenga alguna relación con el grupo paramilitar colombiano.

“La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) no han encontrado ningún elemento que demuestre la presencia de las FARC en territorio nacional, así mismo hemos tenido la oportunidad de leer el comunicado del Ministerio Público que también desmiente cualquier elemento que tenga relación con las Farc dentro de territorio nacional”, señaló el ministro.

La autoridad negó la presencia de “grupos bélicos irregulares o armados en el país” y dijo que las palabras del fiscal antidroga Fernando Mejía fueron “tergiversadas”. “Creo que ya no amerita hablar sobre el tema”, zanjó Del Castillo.

Legisladores piden respuesta del Gobierno

El senador de Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz Pereira, señaló que es competencia del Gobierno nacional debe brindar información sobre si existe o no presencia de la FARC. Dijo que lo que no se puede negar es la presencia de extranjeros “más allá de las cantidades normales”.

“Yo no sé si están las FARC o no, pero que están colombianos, mexicanos y venezolanos en Bolivia, los vemos hasta pintar las calles. No sé si están las FARC eso tiene que ser una definición oficial del Gobierno nacional”, refirió.

Por su parte, el senador del MAS, Leonardo Loza, pidió al Ministerio de Gobierno ser implacable con la lucha contra el narcotráfico y actuar con todo el peso de la ley contra los involucrados en ese ilícito.

“Yo exhortó a nuestro Ministerio de Gobierno a que seamos implacables con el tema del narcotráfico. No tengo ninguna información certera que pueda existir carteles de otro país”, indicó.