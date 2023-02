En La Paz, un grupo de abogados independientes creó una página web para asesorar a las personas y agilizar sus trámites legales. El emprendimiento se denomina Reclama.bo y tiene el objetivo de poner a disposición de los clientes información transparente previa a la atención de cualquier causa. El equipo está conformado por seis profesionales en procesos administrativos, sin embargo realizan trabajo colaborativo con otros especialistas en diferentes ramas.

“Reclama.bo lo que busca en este escenario es promover el acceso ético a servicios legales, con un equipo de abogados que comparte la línea de rescatar una práctica de asesoramiento transparente y previo, con el fin de que las personas puedan tomar decisiones de manera informada”, informó la fundadora del emprendimiento, Tatiana Flores.

Indicó que trabajan bajo el modelo de “no ganas, no pagas”, es decir que en caso de que el cliente no gane el caso, no deberá pagar los honorarios del abogado que llevó el proceso. Ello debido a que no se puede garantizar los resultados, sin embargo confían que los mismos sean favorables.