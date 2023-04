El marca mallku de la comunidad Hampaturi Cumbre, Ramiro Choque, reveló que el interventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), Bladimir Iraizos, pretendió sobornarlo con el pago de 20.000 bolivianos a cambio de frenar las protestas de los comunarios de ese sector que exigen su renuncia. Pero, además, el hecho le fue informado al ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, que aún no asumió acciones legales.

“Un abogado me llamó varias veces, asistí a su encuentro ( el 20 de abril, en la zona Villa Fátima) y me dio plata, 20.000 bolivianos, (con la condición de) que yo calme a la gente y me calle, que ya no hagamos protestas (con el pedido de renuncia del interventor Iraizos). Incluso (el abogado) me pidió que suspenda la reunión que teníamos programada para el domingo (23 de abril) con el ministro (Juan Santos en Hampaturi). Yo recibí esa plata, pero el domingo la presenté como prueba contundente, ante todo el pueblo y el ministro, y les dije: ‘así me querían sobornar los de Epsas’ y entregué el dinero a los mallkus”, relató Choque a Página Siete.

Este medio tomó contacto con el interventor, pero luego de escuchar la consulta y ver los documentos sobre la denuncia que él presentó contra Choque, no volvió a atender los mensajes ni las llamadas.