Sin embargo, Valencia dijo que el miércoles verificaron que se “alteró el lugar el lugar del hecho”, porque los militares recogieron las colchonetas y las cuerdas que fueron usadas por los cadetes. El tema no fue mencionado por la fiscal Quispe, quien señaló que se colectaron varios elementos para la investigación, como la ropa que usaron las víctimas, las cuerdas, arneses y un elemento importante, la cámara GoPRO que uno de los cadetes usó en su casco el momento de dar el salto que terminó con el impacto de su cuerpo al piso, porque no funcionaron los mecanismos de descenso y las medidas de seguridad.

Reclamo de los padres

“Ellos (los militares) están obstaculizando la investigación, no dan ningún tipo de información y ya los investigadores denunciaron que modificaron la escena del crimen. Es una pena y nos indigna que el general (Juan José) Zúñiga no dé la cara y mande a leer un papel en el que no da ninguna respuesta. Es una vergüenza que la máxima autoridad de esa institución actúe de forma tan negligente”, declaró a Página Siete un familiar de los cadetes accidentados.

La fuente pidió reserva de su identidad, pero criticó así la lectura de un comunicado del Comando del Ejército que, el día miércoles por la noche, se limitó a señalar que la institución se haría cargo de los gastos médicos y dejaron en manos de “la divina providencia” la recuperación de los dos cadetes.

El familiar remarcó que “los militares no deben olvidarse que los padres de los dos cadetes son policías (un sargento y un teniente coronel), saben de investigación y no vamos a tolerar que traten de encubrir a los responsables, sea quien sea”. Señaló que indagan entre los propios cadetes y esperan poder hablar con ellos fuera del Colmil, para establecer cómo se dieron los entrenamientos y quiénes son los directos responsables en las faltas de seguridad que se dieron.