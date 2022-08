Una joven intentó conseguir empleo por redes sociales, pagó Bs 2.600 y fue estafada

Una joven que intentaba conseguir empleo mediante redes sociales fue estafada. Depositó 2.600 bolivianos para unos supuestos certificados que le hacían falta para calificar en el trabajo requerido. Sin embargo, una vez que hizo el depósito los estafadores desaparecieron. La empresa contratante era ficticia.

“No tenía los cursos necesarios, me faltaban dos, los demás sí los tenía porque los pasé, pero en este caso me dijeron que una persona podría darme estos cursos y podría darme el certificado porque ya tenían una asociación con ellos. Me contacté con esa persona (...) hice la transferencia bancaria, me pasaron el certificado, pero llegado el momento no había nada (la empresa)”, indicó Alexandra, la joven víctima, quien nunca vio personalmente a los delincuentes.