Una mujer detuvo al chofer que le robó su camión, pero la Policía desestimó su denuncia

Roxana Soliz denunció al ciudadano José Morales O., a quien contrató como chofer, para que traslade un camión cargado de soya hasta Chile; sin embargo, él burló los precintos de seguridad e hizo descargar la soya en Cochabamba y envió al motorizado para desmantelarlo en un garaje.

“He sido víctima de robo, he peregrinado para poder hacer mi denuncia, pero no me la recibieron. Efectivamente el señor José Morales O., me pidió trabajo y se lo di. El señor abusó de la confianza del camión que le di y me robó el camión y la mercadería”, contó Soliz.

El hecho ocurrió en junio, la afectada realizó la denuncia en varias unidades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), pero fue desestimada en todos sus intentos.