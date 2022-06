Una mujer fue golpeada por pasajeros del taxi en el que se trasladaba

Luego de asistir a un concierto en Santa Cruz, una joven tomó un taxi para retornar a su casa y cuadradas adelante el conductor del motorizado recogió a otras cuatro personas. La mujer reclamó por ello y pidió que se bajen, ante lo cual fue golpeada por las otras personas, según muestran imágenes de cámaras de seguridad.

“El taxista procede a recoger a cuatro personas más, dos mujeres y dos varones, yo le reclamo al taxista porque sube a otras personas, se estaciona y les pide que bajen del auto. Estas personas se enfurecen y me tironean el cabello, luego me agreden por la ventana, una mujer me agredió fuerte y un hombre con polera blanca me agredió con puñetes”, relató la víctima en reporte de la red Unitel.