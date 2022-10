Una subteniente denuncia a coronel por abuso sexual; la Fiscalía lo aprehende

“Naturaleza del hecho: abuso sexual”, se lee en el reporte que emitió la Fuerza Especial Contra la Violencia (Felcv) en una denuncia que presentó una oficial de Policía con el grado de subteniente contra su superior, un coronel que además es comandante de la EPI donde cumple sus servicios. Horas después, por orden de la Fiscalía, el jefe policial fue aprehendido.

El “reporte de abuso sexual” al que tuvo acceso Página Siete refiere que la víctima es una subteniente de 23 años. El hecho sucedió la tarde del 29 de septiembre en una EPI (Estación Policial Integral) del municipio paceño y el denunciado es el coronel ´{Edgar J.O.J.

El reporte de la Felcv señala que el hecho habría pasado en dos oportunidades en la misma jornada. La primera fue cuando el coronel hizo llamar a su oficina, mediante un subalterno, a la subteniente quien acudió a la orden. Al ingresar al ambiente, el denunciado se acerca a la mujer, le toma de las dos manos y las pone “atrás de la víctima” y seguidamente le planta un beso en la boca a lo que la mujer reacciona y empuja al agresor.

El segundo momento sucedió cerca de las 15:00 cuando nuevamente el coronel denunciado hace llamar a su oficina a la subteniente; sin embargo, la mujer después de lo ocurrido, no se presenta en su oficina, pero la autoridad policial va a buscar a la subteniente y la introduce en su oficina.

A continuación en el reporte policial se lee que una vez en la habitación, el hombre cierra la puerta y “procede a vulnerar el espacio personal de la víctima y desabrocha su cinturón y a realiza toques en sus partes íntimas, hecho que provocó la reacción de la víctima que le pide: ‘Mi coronel, qué le pasa; usted no puede hacer eso’. En ese preciso momento suena el teléfono celular de la mujer y el equipo es arrebatado por el agresor, momento en el que ella aprovecha para sujetar sus pantalones y huir del lugar”.

No contento con el hecho, después de un lapso, el agresor vuelve a convocar a la mujer, pero ella ya no hace caso a la instrucción y acude a otro oficial de policía con grado también de coronel quien le pide no acudir más a sus llamados e inmediatamente formalizar la denuncia por las agresiones que sufrió de parte de su superior.

Ministerio Público

Al respecto, la fiscal Verónica Miranda confirmó la tarde de ayer la veracidad de la denuncia ante la Felcv e informó que el coronel de Policía denunciado fue aprehendido, tras lo que la denunciante prestó su declaración informativa en la que registró el lugar de los hechos. También fue sometida a un examen médico forense y a una valoración psicológica.

“En este momento ya se encuentra aprehendido el mismo (coronel Édgar J. O. J.) por lo que se va a proceder a tomar su declaración”, precisó la funcionaria del Ministerio Público.

Explicó que el “abuso sexual son toques en las partes privadas de la mujer (persona) como son región genital, región de los pechos y glúteos (...) pero no es una violación en sí”.

En el caso de la denuncia de la subteniente, la Fiscalía espera el informe del médico forense en el que establecerá si la mujer tiene lesiones por la agresión en su contra.

En ese marco, después de su aprehensión, el Ministerio Público anunció que procederá a tomar las declaraciones de descargo del coronel denunciado o acogerse al derecho al silencio.