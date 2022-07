Unidad de Género de la Policía atendió 27 denuncias de agresiones a uniformadas

“Llevamos el mismo uniforme, somos camaradas. Hombres y mujeres que trabajábamos en la misma institución, no aceptamos hombres que ataquen a las mujeres o estén en planes de conquista. Soy feminista porque busco que se respeten los derechos de las mujeres, pero no solamente en el ámbito policial sino en todas las esferas de la sociedad”, les dice la jefa de la Unida de Género a sus camaradas.

El día de la Mujer, el entonces comandante de la Policia Comandante Jhonny Aguilera dijo: “Me refiero a tí, hermosa y maravillosa creación del universo, a tí que tiene capacidad, talento, experiencia (...) Juntos queremos luchar para tu inclusión, para tu igualdad, para rescatar de ti todo el amor, la paciencia y sabiduría”.

Estas palabras fueron calificadas por movimientos feministas como encasilladoras de lo femenino en las mujeres y siempre en un papel de cumplir roles de género. Además de indicar que son los hombres, en este caso los policías, quienes fungirán como rescatadores.

Lo más desafortunado de estas declaraciones fue que se hicieron justamente luego de conocerse el caso de la joven María Fernanda que murió en una celda policial de Chasquipampa. Sus victimarios fueron uniformados.

De ese modo el discurso de Aguilera cayó en saco rotó aunque a él no le valió el cargo como a Aníbal Rivas que era el Comandante regional de Tarija.

En septiembre de 2020 una jovende 24 años fue víctima de feminicidio. El autor fue su ex cocubino.

El excomandante Rivas dijo sobre el hecho: “Yo pienso que no le ha amarrado las manos porque no presentaba marcas. La víctima tiene dientes, ¿por qué no mordió a su agresor, por qué no lo arañó?, hay muchas cosas que me hacen pensar de que la actuación de la víctima fuera porque quiso que sucedan de esta manera”.

Ante la ola de críticas las autoridades policiales no tuvieron más remedio que destituirlo de su cargo.

No existe un registro de los casos de violencia protagonizados por hombres policías ya que sus investigaciones se hacen de forma reservada.

Sin embargo la revista Muy hizo un conteo de 31 policías involucrados en abusos sexuales, tentativas de violación, violación sexual y tentativa de feminicidio entre 2016 y 2021.