El representante legal de la Empresa Consultora Xperta Srl., Jorge Rivera, negó que la firma tenga nexos con Irma Ballesteros, esposa de quien fue piloto del exmandatario y director de la DGAC, general Celier Arispe. Ella es señalada por beneficiarse de proyectos de forma irregular en la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), durante la gestión del expresidente Evo Morales.

El pronunciamiento surge luego de que Página Siete publicara la nota “Esposa de expiloto de Evo se benefició con dos proyectos robados en la UPRE”, en la que se afirma que Ballesteros se adjudicó contratos, de forma irregular, con dos diferentes empresas constructoras. Dicha información se basó en las certificaciones que emitió la Fundación para el Desarrollo Empresarial (Fundempresa), que figuran en el cuaderno de investigación en la Fiscalía.

“A la señora Ballesteros no la conocemos, no sabemos quién es, no sabemos por qué figura como representante legal (de Xperta). Hay un grueso error (cometido por) quien ha emitido este certificado o se puede pensar que hubo una mano no muy santa, no tenemos nada que ver con la señora ni el señor piloto”, afirmó Rivera en entrevista con Página Siete.