Jorge Valda, abogado de la familia del interventor del Banco Fassil, Carlos Alberto Colodro, anunció que pedirá que se realicen diferentes exámenes al cuerpo de la exautoridad. Reveló que al momento de ser encontrado, el cadáver no contaba con un ojo ocular y un testículo, además que presentaba varios hematomas.

”Hay hechos que investigar. A primera vista el hecho de que no solamente cuente con múltiples hematomas, lesiones en todo el cuerpo, no solamente la parte que habría sufrido el impacto, el pecho. Sino que, no solamente contaba con un globo ocular, sino que tampoco contaba con un testículo. Este extremo, lógicamente tiene que ser investigado”, expresó a los medios de comunicación, que llegaron a la Felcc de Santa Cruz la mañana de este domingo.

El letrado afirmó que aún no se puede establecer si fue un suicidio, un homicidio o un asesinato con tortura, pero cree que “existe la posibilidad de que haya ocurrido esta situación”.

“Hemos pedido que se colecte humor vítreo, parte del hueso craneal, parte del hígado, del bazo, parte de los jugos gástricos, cabello. Todo para realizar las pruebas patológicas que sacará de dudas”, indicó Valda.

La Policía confirmó la noche de este sábado la muerte del interventor de Banco Fassil. Su cuerpo fue encontrado en plena vía pública y se presume que cayó del piso 14 del edificio Ambassador, donde está una de las oficinas de la entidad intervenida.