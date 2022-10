Valda: “No me voy a ir, yo no tengo miedo a corruptos”

El juez Quinto Anticorrupción de La Paz, Presbítero Rodríguez, emitió ayer una orden de aprehensión contra el activista de derechos humanos y abogado Jorge Valda. El jurista afirmó que no escapará, que no tiene miedo a “corruptos y serviles” y denunció que esto es una “persecución política” del gobierno del MAS, operativizada por el fiscal departamental de La Paz, William Alave.

“No estamos dispuestos a vivir en dictadura. No me voy a ir, no me voy a esconder. Soy abogado defensor de los presos políticos (víctimas) del MAS y no voy a renunciar jamás. No les tengo miedo a corruptos y serviles. Despierta Bolivia”, escribió Valda en su cuenta de Facebook junto a un video en el que dio su versión.

Página Siete pidió a la Fiscalía que explique las razones del proceso contra Valda, pero no obstuvo respuesta. No obstante, en la orden de aprehensión se lee que es “por la presunta comisión del delito de consorcio de jueces y fiscales”.

El Ministerio Público tampoco respondió a las graves denuncias lanzadas por el abogado activista, que acusó a Alave y los fiscales de materia: Leticia Muñoz, Vladimir Bolívar y Cristian Copa de ser “operadores” políticos del gobierno del MAS. También apuntó al juez Rodríguez que ordenó aprehenderlo y lo calificó como un “juez de la dictadura”.

Su proceso

El abogado Valda explicó que seis días después de que el MAS ganara las elecciones, en 2020, la Fiscalía de La Paz le inició un proceso por “consorcio”, en el que no hay jueces o fiscales implicados y sólo se lo sindicó a él y a otro abogado. En una primera audiencia se determinó su detención domiciliaria, fallo que fue anulado por una sala constitucional.

Agregó que también se anuló la imputación en su contra y, por lo tanto, no tenía en su contra una medida cautelar, por lo que ayer, en su audiencia virtual trató de explicar que el caso carecía de sustento legal, pero denunció que el juez le cortó el uso del micrófono por media hora y dio paso al pedido de los fiscales para aprehenderlo.