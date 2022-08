Vecinos dan inicio al bloqueo en Villa El Carmen por la falta de solución al conflicto cocalero

“Estamos cansados porque ya son seis semanas de este conflicto, no vivimos tranquilos, nos gasifican, nuestros hijos no pasan clases, no somos visibles ante las autoridades del país porque no hace”, lamentó otra vecina.

Además de los bloqueos en Villa Fátima, Villa El Carmen, Chuquiaguillo, La Periférica, La Merced, 3 de Mayo y calles aledañas, también habrá una marcha desde la calle 9 hasta la 1, para protestar contra el mercado paralelo que está ubicado en ese punto.

La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), representada por Freddy Machicado, anunció una gran marcha que partirá el fin de semana desde los Yungas hacía la ciudad de La Paz, con el objetivo de exigir el cierre del mercado paralelo de la coca instalado en la zona de Villa El Carmen, por el grupo del dirigente Arnold Alanes.