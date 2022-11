Vecinos del Plan 3.000 lidiaron con los choques y la violencia en las rotondas

La UJC

La organización señalada como gestora de varios hechos de violencia fue la Unión Juvenil Cruceñista, un brazo del Comité Cívico. Pero Mery Herrera no cree que los unionistas sean los actores de la violencia en el Plan 3.000. “Esos son cobardes para enfrentarse a la gente, no vienen aquí, sino que pagan a otros para que vengan a causar problemas. Aquí no estamos en eso, no tenemos para el día a día, peor la gente va a tener para comprar tanto petardo”, dice la vecina.

El rumor entre vecinos y usuarios de las redes sociales es que se convocan a las barras bravas de los clubes de fútbol para intervenciones en las ocasiones que prevén una confrontación violenta. Los miembros de la UJC no respondieron a un pedido de entrevista de este medio.

A la semana de lanzado el paro cívico, los miembros de la UJC ya salían por las noches a cerrar boliches y licorerías, partiendo en motocicletas de la puerta de la Catedral. “Estamos haciendo un control a todos los boliches del centro de manera pacífica para que cierren sus instalaciones..., que creen conciencia, que este paro es de todos y la lucha es de todos”, decía Ernesto Vaca Vilasboas, presidente de la UJC, para la página de Facebook de la Unión.

No se han difundido ni las formas persuasivas en los boliches ni los resultados de sus batidas, pero en los días de paro los unionistas asumieron, en esos casos, roles que mezclaban los de gendarmes municipales y policías.