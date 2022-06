Vecinos rechazan el mercado paralelo y Adepcoca vincula a Alanes con Chapare

Luego de que el conflicto cocalero volvió a reavivarse con explosiones de dinamita, vecinos de Villa El Carmen de La Paz rechazaron el funcionamiento de un mercado paralelo en aquella zona, instalado por los cocaleros afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), liderados por Arnold Alanes. Por su lado, la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) acusó a Alanes de estar vinculado con el expresidente Evo Morales, líder de los cocaleros del Chapare, para buscar la división de los Yungas.

“Los vecinos queremos vivir en paz, tranquilos”, fue una de las declaraciones de vecinos de Villa El Carmen, que rechazan el funcionamiento de un mercado paralelo y lamentan que un grupo de personas haya hecho estallar cachorros de dinamita la madruga del jueves, ocasionando daños a las ventanas, paredes y techos de al menos cuatro viviendas.

Los pobladores indicaron que sienten miedo, pánico y zozobra y recordaron los enfrentamientos que hubo hace unos meses entre cocaleros, y la intervención policial, en la que terminaron afectados por el uso de dinamita y la gasificación.

Exigieron que se garantice la seguridad ciudadana y se retire el mercado paralelo del lugar. En ese sentido, los vecinos se declararon en emergencia y anunciaron movilizaciones desde la próxima semana, de no ser atendidos.

Ayer, la Policía logró la aprehensión de cinco sospechosos de ocasionar las explosiones, quienes estaban en un vehículo en el que se hallaron cachorros de dinamita. Estas personas serán investigadas por portación de explosivos.

El presidente de Adepcoca, Freddy Machicado, responsabilizó al grupo de Alanes por generar un clima de violencia e insistir con el funcionamiento de “un mercado ilegal”. Recordó que la ley autoriza sólo un mercado en La Paz, el de Villa Fátima, y otro en Cochabamba, en Sacaba.

“No me explico por qué permiten que se abran otros puestos de venta en diferentes sectores. Por eso hacemos notar nuestra molestia con las autoridades que rigen lo que es la comercialización de la hoja de coca”, señaló Machicado.

Detalló que se pidió diálogo en varias ocasiones a autoridades del Gobierno para que hagan los controles respectivos, pero no hubo respuesta a sus solicitudes; por eso, la directiva de Adepcoca dejó en manos de sus regionales definir el fin de semana las medidas que asumirán en adelante.

“No tiene la base legal para que sea abierto ese mercado. Claramente hemos visto, el señor Alanes ha ido al sector del Chapare, antes de abrir este centro de venta. Eso quiere decir que es la mano de Evo Morales que está buscando la división de los Yungas”, aseveró otro dirigente de Adepcoca.

El pasado domingo, el sector de Arnold Alanes inauguró un mercado en el excolegio Andino, en Villa El Carmen. El dirigente Juan Cossi dijo que ese mercado es legal y los cocaleros ya tienen el sello de la Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca (Digcoin) con los respectivos controles.

Por su parte, Alanes aseguró que los detenidos por las explosiones son del sector de Machicado, que buscan generar miedo para que el vecindario vaya contra sus afiliados. Indicó que presentará una denuncia para que sean sancionados.

“No es que no quieren el mercado (los vecinos), no quieren los conflictos, y si encontramos el camino para evitar los conflictos yo creo no habrá ninguna problemática o ningún obstáculo para poder comercializar en paz”, aseveró Alanes.

Asimismo, regionales del sector de Alanes emitieron instructivos e instruyeron a sus afiliados comercializar la hojade coca en el excolegio Andino, ubicado en la calle 1 de villa El Carmen.