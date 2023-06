La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, afirmó que Claudia Cortez, la testigo clave del caso de cobro de coimas seguido contra el exministro Juan Santos, presentó información dispersa y sin respaldo, por lo que ella y su equipo de trabajo realizaron una investigación documental y financiera para lograr los indicios suficientes, que fueron presentados para promover el encarcelamiento de Santos.

En entrevista con Página Siete, Ríos explicó que la investigación contra el entonces ministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) se inició el 30 de enero de este año. En esa fecha, el personal de comunicación reportó que por redes sociales circulaba una publicación de Facebook en la que se hablaba de un enriquecimiento ilícito y supuestos actos de corrupción cometidos por Santos, a quien se le atribuía la propiedad de varios inmuebles y vehículos, entre ellos un coche de carreras. Dicha publicación fue eliminada de la red social.

Ríos expuso que ese mismo día se solicitaron informes a Derechos Reales y al Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT), en los mismos no se evidenciaron irregularidades, pero la investigación prosiguió. La viceministra aseguró que el 15 de febrero, Claudia Cortez, se presentó en su despacho y relató una serie de hechos que, pese a los detalles, no tenían un respaldo documental serio.

En esa entrevista, Cortez le entregó capturas de pantallas de conversaciones de WhastApp y fotografías sobre supuestas agresiones cometidas por Santos contra una mujer, de quien se desconoce la identidad. También presentó copias de recibos bancarios y transacciones virtuales. Sin embargo, la primera dificultad se presentó con las capturas de conversaciones de WhatsApp, pues si bien “algunos de los mensajes” hacían sospechar de una actividad ilegal, los mismos no revelaban el autor de los textos ni a quien estaban dirigidos.

En otros casos, tampoco se conocía el número de los celulares y los nombres registrados eran diminutivos, apodos o simples abreviaciones. En el caso de la información bancaria, sucedía algo similar, evidenciaban una transacción, pero la misma no evidenciaba un hecho de corrupción concreto, porque tampoco se tenía datos de los depositantes ni los beneficiarios.

“Ciertamente, en la entrevista que sostuvimos la señora Cortez explicó la parte operativa, pero en esa oportunidad no dio el nombre de ninguna empresa, entonces, a nosotros nos quedaba investigar”, afirmó Ríos. En el caso de la relación de depósitos y transferencias que Cortez entregó, los mismos eran de todo tipo y por supuesto ninguno explicaba por sí solo la comisión de un hecho delictivo. “Basados en estos elementos no se podía hacer una denuncia, porque no había un elemento esencial, la precisión del origen del dinero y el destino final del mismo”, manifestó la viceministra.

Pese a esas dificultades, al día siguiente de esa entrevista, Ríos instruyó iniciar una investigación patrimonial y financiera. Luego de unos 20 días, se individualizó 85 cuentas bancarias, de las que se desconocía el nombre de los titulares, pero luego de solicitar un detalle de los movimientos económicos que cada una realizó, se entregó a Transparencia una gran cantidad de listas con diferentes montos y nombres, pero nuevamente, esos datos no revelaban un hecho delictivo en si.

Por otro lado, Cortez también reveló que la apoderada de Juan Santos, Viviana Bautista, estuvo a cargo de la construcción de un frigorífico en el departamento de Pando, de donde el exministro es representante. El dato señalaba que Bautista compró gran parte de los insumos de un solo proveedor, pero para verificar esto, nuevamente se recurrió a un moroso análisis de datos financieros proporcionados por Impuestos Internos.En esa línea, Ríos explicó que la investigación derivó en la verificación de las irregularidades en el patrimonio de Bautista, quien registraba movimientos bancarios sospechosos, que no correspondía a su perfil económico como funcionaria de bajo rango en el MMAyA.

Los datos actuales hacen presumir que Bautista adquirió, con el dinero de las millonarias coimas cobradas por Santos, 27 inmuebles en Pando, entre ellos el Frial Perla Amazónica. Otro de los sospechosos, al final de esa primera etapa de investigación, fue el sobrino del exministro, Jhonny Alexander Santos. Este, también funcionario del MMAyA, había adquirido en un solo día cinco propiedades y se conocer que también tendría registrado a su nombre un terreno en Santa Cruz.

El 16 de mayo, Claudia Cortez, quien afirmó que la viceministra no atendió sus llamadas y mensajes, luego de la entrevista que tuvieron en febrero, promovió una nota que salió publicada en el portal Rimay Pampa, en la que afirmaba que tuvo a su cargo la negociación de ocho contratos, y desde junio de 2021 hasta octubre de 2022, recaudó unos 19 millones de bolivianos en coimas. En esa nota, se guardó en reserva su identidad.

“Según las declaraciones de la señora Cortez, ella (también) cobraba (las coimas) en efectivo, lógicamente, esto ya no figuraba en operaciones bancarias, lo datos financieros son residuales, aún con esa información difusa y poco precisa (el 8 de mayo) se presentó una denuncia y se gestionó la detención del señor Jhonny Santos, Viviana Bautista y una semana después, del exministro Santos”, manifestó Ríos. Aclaró que un elemento fundamental para ampliar el proceso contra Santos, fue la declaración pública que Cortez hizo el 15 de mayo, en el canal DTV, en la cual reveló su rostro y nombre. Esa declaración aportó los elementos suficientes para la denuncia contra el exministro.

Aseguró que fue toda la documentación acumulada por Transparencia la que sirvió de base para la denuncia formal y posterior imputación de las tres personas. Ríos señaló que pese a la detención del exministro Santos, la investigación de esa entidad no ha terminado y se continúa recibiendo informes de diferentes fuentes financieras y empresariales para esclarecer todo el caso y llegar a un dictamen de sentencia contra todo quien resulte involucrado.