Viceministro Rios: reos no quieren a Nallar en Palmasola y la Policía busca revertir su traslado

El viceministro de seguridad ciudadana Roberto Ríos dijo este domingo que hay dos elementos importantes por los que aún no será trasladado Misael Nallar al penal de Palmasola, el primero es que no se notificó aún esta resolución a la Dirección de Régimen Penitenciario y la otra es que los privados de libertad esta cárcel no quieren a Nallar por su “peligrosidad”. Acotó que la Policía analiza platear una estrategia legal para revertir la orden judicial de dicho traslado.

“La Dirección General de Régimen Penitenciario no fue notificada con esta resolución, por lo cual el equipo jurídico esta trabajando las estrategias para que esta no pueda concretarse, respetando el debido proceso”, dijo Ríos en Bolivia Tv.