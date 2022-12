Tras un violento atraco a mano armada registrado el miércoles en la noche en un motel, ubicado en el barrio Blooming, en el séptimo anillo en Santa Cruz, una de las víctimas relató que los asaltantes se hicieron pasar por clientes para llevarse toda la ganancia del día y otros objetos de valor del lugar. Relató que luego de abrir el garaje, cuatro personas le apuntaron con sus armas de fuego.

“Primero ingresaron dos personas como clientes y me pidieron garaje para guardar su vehículo. Cuando volví me tomaron por sorpresa, cuatro personas me apuntaron con el arma”, señaló, luego de dar gracias a Dios porque no le pasó nada.

Lamentó que su compañero no haya corrido con la misma suerte, ya que resultó herido por un golpe en la cabeza tras resistirse al atraco, según la Red Uno.