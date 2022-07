Víctimas de Jhasmani Torrico temen por sus vidas luego de que recibió detención domiciliaria

Las víctimas de Jhasmani Torrico, conocido como el “abogado torturador”, expresaron su preocupación y manifestaron que temen por sus vidas luego de que éste fue beneficiado con la libertad condicional.

“Estoy muy afligido y muy preocupado con mi persona y mi familia, he pedido en muchas ocasiones que hagan una auditoría a ese tribunal, he presentado muchas cartas y nunca han escuchado. A mi hija la tengo como si fuera presa, no puedo ni trabajar”, declaró Juan Antonio Cuéllar, una de las víctimas de Torrico, quien lo denunció por secuestro y tortura.

Pese a que el jurista tiene una condena de seis años de privación de libertad por los delitos de secuestro, tortura y lesiones graves, logró ser beneficiado por la justicia debido a que la sentencia no está ejecutoriada, por lo que el miércoles salió de la cárcel San Sebastián.