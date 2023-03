La abogada de la víctima, Patricia Mamani, aseguró que faltan dos militares más por procesar, porque de acuerdo con la versión de la víctima son cinco los uniformados involucrados en el vejamen. Otros dos uniformados acusados cuentan con medidas sustitutivas.

“Hay una víctima, hay un lugar, hay un médico forense, hay muestrario fotográfico, mas no sabemos el accionar del Ministerio Público, por qué la desigualdad jurídica”, dijo Mamani.

Remarcó que, además del delito de violación, se ampliaron las investigaciones por el delito de uso de bienes del Estado, debido a que consumieron bebidas alcohólicas dentro de un carro oficial y unidad militar.

“No me acuerdo nada de lo que pasó. Me doparon y al día siguiente desperté moreteada, con signos de violencia. Tenía moretes en la costilla, en la mandíbula y obviamente en las partes íntimas. Son cinco los que me violaron”, relató la víctima mientras su voz temblaba al hablar.

Reporte del caso

Según el reporte investigativo, el 28 de enero la víctima recibió una invitación del sargento de las Fuerzas Armadas (FFAA) Edwin G. para compartir una comida. Ella y su amiga acudieron al lugar, pero fueron trasladadas en un auto oficial hasta su vivienda que está ubicada en la RI Aerotransportada 18 Victoria Cite de Tolata, con la excusa de que él debía que terminar una diligencia.

En el lugar se acoplaron dos sargentos y dos tenientes, quienes convencieron a las jóvenes de consumir bebidas alcohólicas en la vivienda. Tras un par de horas, la amiga de la víctima decidió retirarse del lugar.

La joven señala que se sintió mareada y, después de unos minutos, perdió la consciencia. Cuando despertó, se sintió adolorida, presentaba moretones en todo el cuerpo y tenía una herida en la cabeza. De acuerdo con el informe médico forense, tenía siete días de impedimento. El Ministerio Público presentó la imputación por violación agravada.