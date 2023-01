La cocalera de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Tomasa Medina, lamentó este viernes que no pueda caminar tranquila por las calles, porque está siendo víctima de insultos y robos. “¿Qué cosa siempre he hecho?”, cuestionó.

La productora de Los Yungas pidió a la Policía que le brinde seguridad para su vida. “Ya no puedo caminar (en las calles) por apoyar a Adepcoca. Yo no sé qué daño he hecho a los hermanos bolivianos que la gente no me deja en paz”, señaló Medina a los medios de comunicación.