150 estudiantes de Derecho perjudicados por amparo denuncian abuso de poder

Cuestionamiento Los docentes que accedieron a la cátedra denuncian que el amparo salió en menos de 24 horas a favor de José Villarroel.

Respuesta Blanca Alarcón declaró que no tiene tuición sobre ello. “Eso se produjo en una sala independiente en la que estoy. No podría decirle la carga procesal que tienen. La Ley 1104 del Código Procesal Constitucional señala plazos. En 48 horas debe señalarse día y la hora. En otros casos no se señala porque son complejos. Las autoridades sabrán”, indicó.

Proceso Alarcón dijo que la obtención de documentación y el planteamiento del amparo demoraron tres meses. Indicó que tiene pruebas.