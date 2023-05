Los 179 centros de acogida a niños, niñas y adolescentes no tienen un sistema de información válida para que se conozca la cantidad de menores que están bajo el régimen de acogimiento, no cuentan con una norma que regule las visitas a los pequeños y no tienen procesos que se deben aplicar para la reintegración familiar, indica el informe presentado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

“En su generalidad no tienen un sistema de información válida respecto a la cantidad de niños que están bajo el régimen de acogimiento, no cuentan con una regulación específica nacional para el desarrollo de las visitas y (tampoco) tienen una norma para los procesos que deben aplicarse para la reinserción familiar”, explicó Callizaya.

Aseguró que ése es el resultado del informe defensorial “Límites al ejercicio del derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes en centros de acogimiento: visitas y reintegración familiar”, documento elaborado luego de un relevamiento de información y varias visitas a esas instituciones en todo el país.