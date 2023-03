El bebé junto a sus padres vivían en Colcapirhua, sin embargo la semana pasada presentó un cuadro de síndrome febril razón por la que lo llevaron al Centro de Salud del municipio, pero no presentó mejorías, al contrario tuvo complicaciones “que afectaron a la parte neurológica y luego sistémica”.

“Este fin de semana llega a fallecer (el niño). Era de ocho meses y por el momento no hemos recibido ningún antecedente de alguna patología de base”, indicó el jefe de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Rubén Castillo.

La semana pasada, su familia buscaba ayuda pues aseguraron a los medios locales que se trasladó de Montero hacia la capital cruceña en busca de atención médica, debido a que en ese municipio no hallaron cama de terapia intensiva. Incluso por eso lo internaron en una clínica de ese lugar.

Los papás, evidentemente lo auxiliaron y le llevaron al hospital, “pero no siguieron las recomendaciones”, lamentó Castillo. Debido a ello, lo trasladaron al Hospital del Niño de la ciudad de Cochabamba, pero su salud se complicó. “En el transcurso de la referencia, el (sábado) el niño falleció”.

No obstante, Auza aseguró que durante este tiempo la cantidad de decesos irá aumentando porque “son acumulados”, por lo que indicó que no se puede alarmar a la población con esta cifra que continuará en ascenso.

Pese a ello, Espada resaltó que en el nosocomio aún hay 11 niños que están en pasillos, porque el hospital está completamente saturado. “Ya no sabemos dónde les vamos a internar”, dijo, por lo que solicitó que se habiliten nosocomios de segundo nivel para ello.

Respecto a los casos positivos de dengue, en el país ya se registraron 12.495 casos. No obstante, aclaró que los casos se fueron reduciendo. “Vemos una tendencia de reducción de casos, vale decir que las acciones que llevamos adelante están teniendo efecto. No podemos bajar la guardia”, apuntó.

No obstante, indicó que “los municipios de Yacuiba y Bermejo en el departamento de Tarija presentan un incremento”, por lo que se concentrarán esfuerzos en ese departamento.

Alerta en La Paz

Por su parte, el director del Sedes La Paz, Prisley Riveros, aseguró que en el municipio de La Paz también se registró un incremento de casos principalmente en Caranavi, Guanay, Teoponte y Palos Blancos.

“Tenemos reportados más de 375 casos en esos municipios, de los cuales 106 tienen signos de alarma”, informó Riveros, y lamentó que debido a ello, la semana pasada se realizó una gran campaña de eliminación de criaderos, el cual no fue tan acogido por la población.

“Hemos notado que no toda la población está comprometida con este trabajo. Mucha gente no abrió sus puertas para hacer las tareas de limpieza”, dijo al asegurar que si la gente no toma conciencia de ello, puede existir una explosión de casos.