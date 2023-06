El presidente del Concejo Municipal de El Alto, Francisco Quispe, y el concejal Rogelio Maldonado, ambos de la bancada oficialista que respalda a la alcaldesa Eva Copa, viajaron a Miami, Estados Unidos, para participar en un taller de capacitación. De acuerdo a norma, la Alcaldía debió entregarles 3.300 dólares sólo para costear sus viáticos por cinco días, sin contar el monto de los pasajes.

En la sesión ordinaria número 21 del Concejo Municipal de El Alto, realizada el 29 de marzo de este año, se dio lectura a la invitación de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo - Agencia Continental, para participar en la “misión internacional de alta capacitación e intercambio de experiencias exitosas Miami 2023”, encuentro que se realizó entre el 31 de mayo y el 3 de junio en Miami, estado de Florida.

La inscripción para participar en el evento costó mil dólares que cubrían, entre otros, el hospedaje en habitaciones dobles compartidas en la ciudad de Miami (cuatro noches), el desayuno y almuerzo, conferencias con expertos, visitas técnicas especializadas, transporte interno de trabajo, consultorías en los temas, material de trabajo y certificado de participación. Los pasajes de ida y vuelta corrían por cuenta de los participantes.

En aquella ocasión se anotaron para viajar seis concejales de la agrupación Jallalla: Francisco Quispe, Guadalupe Mamani, Iris Flores, Paola Quispe, Cristhian Estevez y Rogelio Maldonado.

No obstante, tras las críticas, cuatro concejales desistieron y viajaron dos: Francisco Quispe, actual presidente del Concejo, y Rogelio Maldonado. Se conoce que ellos salieron del país el 30 de mayo y estarán de vuelta este lunes 5 de junio.

Este medio envió mensajes y llamó a Maldonado para que dé su versión sobre el viaje, pero no obtuvo respuesta.

El artículo 10 del Reglamento de Pasajes y Viáticos del Concejo Municipal, aprobado mediante Resolución 078/2018, establece la escala de viáticos a “países comprendidos en Norteamérica, Europa, Asia, África y Oceanía”: 360 dólares de dieta por día para el funcionario de “primera categoría”, escala en la que están el alcalde o alcaldesa y el presidente del Concejo, Quispe.

El viático para los funcionarios de “segunda categoría”, entre ellos los concejales municipales, es de 300 dólares por día, y para los de tercera categoría es de 276 dólares diarios de subvención.

Al tomar en cuenta esa escala y la cantidad de días que se ausentaron del país, que son cinco, Quispe recibió 1.800 dólares de viáticos y el concejal Maldonado 1.500, que en suma de ambos montos es un total de 3.300 dólares.

Otro viaje de Eva Copa

La alcaldesa Eva Copa también se ausentó del país y esta vez viajó al Vaticano, donde asistió junto a 56 alcaldes de otros países a un curso de medioambiente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) organizado por la Corporación Andina de Fomento y el Banco de Desarrollo de América Latina, que se realizó entre el 23 y 26 de mayo.

La concejala Wilma Alanoca, del MAS, indicó que la burgomaestre alteña informó al Concejo Municipal que se ausentaba del país por nueve días, para asistir al evento internacional, por lo que sus viáticos para cubrir su asistencia al evento alcanzaron los 3.240 dólares, sin contar el gasto de pasajes.

Alanoca dijo que el Concejo Municipal no tiene atribuciones para fiscalizar los viajes de funcionarios ediles. “Ella solamente envía la nota de invitación que le hacen y pide que se nombre un alcalde interino (...). Cuando ellos retornan de su viaje solamente van a rendir un descargo de los gastos menores, pero no presentan con pruebas, no demuestran si hubo una ponencia, si se logró algún contrato”, dijo Alanoca a Página Siete.

La funcionaria municipal criticó los constantes viajes de Copa y afirmó que no tienen ningún beneficio real para el desarrollo de El Alto. “Son viajes turísticos, definitivamente, y son viajes de promoción personal, de lobby personal con un valor político pero en ningún sentido eso beneficia al pueblo”.

Además de ello, Alanoca agregó que en todos sus viajes Copa no asiste sola, siempre se traslada acompañada de al menos dos funcionarios del ejecutivo municipal. Añadió que se solicitaron informes escritos al respecto, para conocer la relación de gastos y funciones.

Uno de esos casos es del secretario de Administración y Finanzas, Carlos Marca, quien según Alanoca se ausentó del país por nueve días, del 20 al 29 de mayo de la presente gestión.

“Según el reporte oficial que tenemos, ha viajado a España. Desconocemos los motivos, no sabemos si ha hecho escala en otros lugares, si fue parte de la comitiva de la alcaldesa Copa o fue invitado a otro evento internacional. No sabemos a qué fue, ¿viajó en representación de los alteños o pidió licencia?”, cuestionó y observó que después de los viajes, los funcionarios ediles no emiten informes de las actividades que realizan y lo único que presentan son informes de descargo para recuperar el dinero gastado.

Con todo, se conoce que en el reciente viaje de la alcaldesa Copa ella participó en foros en los que abordaron temas como la migración como consecuencia del cambio climático, la “justicia climática”, el calentamiento global, la mujer en el abordaje de la crisis climática y de la pérdida de la biodiversidad.