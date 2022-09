2 concejales anuncian procesos contra Maric por retener norma de edificación

El concejal Pierre Chaín, del MAS, y su colega del partido Por el Bien Común -Somos Pueblo, Óscar Sogliano, anunciaron ayer procesos contra la presidenta del Concejo Municipal de La Paz, Yelka Maric, por retener la norma que permite la construcción de edificios sin restricción en 10 zonas de la ciudad de La Paz.

“Si ella (Maric) oculta esta ordenanza aprobada, eso es un delito (...); por lo tanto, si ella no la manda al ejecutivo, personalmente le voy a iniciar un proceso penal”, dijo ayer de forma contundente el concejal Chaín. Explicó que Maric no puede guardar “en su cajón” lo que decide el Concejo, no puede hacer eso porque “le da la gana”.

Este medio intentó comunicarse con Maric, pero no respondió su teléfono.

Chaín dijo que ayer envió una carta a la directiva del Concejo para que se informe sobre qué pasó con la ordenanza aprobada.

Página Siete accedió a la carta que fue enviada por Chaín. En la misiva pide a Sogliano, secretario del Concejo, que se dé un informe sobre “qué pasó con la ordenanza municipal 064 /2022” que fue aprobada el 9 de septiembre. “Solicito conocer las razones por las que la citada ordenanza se encuentra aún en el Concejo”, ya que de acuerdo con el artículo 73 del reglamento interno del Concejo Municipal se establece que todo documento aprobado debe ser remitido al Alcalde”, se lee en la nota.

Hace unos días, Maric informó que no firmará la normativa porque identificó cinco irregularidades en el proceso de aprobación. Una de las anomalías se refiere a que sólo votaron a favor cinco concejales, cuando- indicó- deben ser seis. Añadió que por eso devolvió la norma al secretario (Sogliano).

El alcalde Iván Arias indicó que no conoce esa normativa. Sostuvo que la ordenanza no llegó a su despacho y que no la promulgará.

El concejal Sogliano dijo que actualmente la normativa está en su despacho, pero en el marco de la norma vigente de aprobación de ordenanzas, “me guste o no, debo derivar - la ordenanza firmada- al ejecutivo edil para su repaso o promulgación”.

Sogliano dijo que si el Alcalde la rechaza, “la norma vuelve al Concejo para debatir y ver si hay dos tercios para la modificación de algunos elementos de la ordenanza, (luego) la rechacen o la promulguen. Eso dice la norma”.

Dijo que “por supuesto que no se puede archivar una ordenanza municipal (aprobada), ya que existe un ordenamiento jurídico que indica todos esos pasos que se deben cumplir”. “Ese procedimiento no lo hace la presidenta ni el Alcalde, éste ya existe y está vigente desde hace años atrás. Si la presidenta no cumple con esas normas y cree que está por encima de la institución y el Concejo, no lo firmará y no lo mandará, lo cual establece sanciones para aquellas autoridades que no cumplen la ley”, indicó.

Sogliano resaltó que durante estos últimos días observó mucho “show” de desconocimiento total de la normativa, de parte de las autoridades del ejecutivo y legislativo edil.

Aunque defendió su posición respecto a esta normativa, Sogliano dijo que no se está alejando de la bancada mayoritaria. “La bancada está firme y unida siempre, pero tenemos discrepancias con el ejecutivo municipal”, sostuvo.

Ambos concejales coincidieron en que esta norma de actualización busca equilibrar la construcción en La Paz y así activar la economía en el municipio.