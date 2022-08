205 enfermeras deben devolver hasta Bs 20 mil cada una por “incumplir” horas de trabajo

La Contraloría General del Estado (CGE) anunció que al menos 205 enfermeras de la Caja Petrolera de Salud (CPS) deben devolver entre 7 mil a 20 mil bolivianos cada una por presuntamente incumplir 120 horas de trabajo en 2020, cuando la expresidenta Jeanine Añez declaró cuarentena rígida por la pandemia. El personal afectado anunció que no devolverá nada.

De acuerdo a la Contraloría, las enfermeras deberán devolver 1,8 millones de bolivianos en un mes.

Al respecto, Mallea explicó que el personal de Enfermería trabajó entre 12 y 24 horas seguidas, luego descansaron dos días y volvían nuevamente a su fuente de trabajo.

“Yo me pregunto ¿acaso la misma Contraloría ha trabajado? Por qué no devuelven ellos, porque todas las instituciones en la cuarentena han estado en su hogar”, cuestionó el dirigente.

Ayer, lunes, el sector salió a marchar a las calles y aseguró que no devolverá ni un centavo.

“Estamos saliendo a las calles, vamos a salir hasta que reviertan este informe porque no estamos dispuestos a aceptar y no vamos a devolver ni un centavo, ni tranzar de otra forma, por eso le vamos a decir a la Contraloría: primero devuelvan sus sueldos ellos porque no han trabajado”, agregó.