En plena calle y detrás de una mesa improvisada, Amparo Carvajal y su equipo de defensores de derechos humanos no han cesado su labor y continúan recibiendo denuncias de la ciudadanía que busca apoyo; mientras que las puertas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) -tomadas de forma violenta por el grupo de Edgar Salazar, afín al MAS- están cerradas y los protagonistas del hecho no brindan ningún tipo de servicio.

Este 26 de junio sumó 25 días instalada en la parte trasera de la sede de la Asamblea y aún no hay miras de una solución, luego de que la jueza de la Sala Constitucional Cuarta de La Paz denegó la acción de amparo constitucional presentada por la presidenta de la APDHB, bajo el argumento de que no le compete reconocer quién es la cabeza de esa institución.

En dicho libro también se anotaron las denuncias recibidas por varias personas quienes continúan buscando ayuda para sus casos o hacen seguimiento de los mismos, y con los pocos recursos que tienen, Amparo y sus voluntarios han visto la manera de responderles. Pero en otros casos, les es imposible, pues toda la documentación quedó secuestrada en la sede cuando los afines al MAS, en nombre de las víctimas de Senkata y Sacaba, la tomaron.

“Esto es muy duro, por no decir muy recordatorio de lo que vi pasar a muchos presos y detenidos del peor momento de la dictadura (...) Han venido los bomberos a verme, he tenido las piernas muy hinchadas, ha salido mucho líquido, los bomberos me dicen que tengo bien el sistema del aire y digo: sí aquí respiro mejor que la puerta de la 6 de Agosto”, dijo Carvajal.