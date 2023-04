Tres personas perdieron la vida a causa del dengue en el departamento de La Paz: un niño de un año y nueve meses; y dos adultos de 21 y 39 años. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz atribuyó esos decesos al descuido de las familias por no acudir a los centros de salud o consultar a un médico privado, además identificó que otro problema es la automedicación.

“Debemos informar que tenemos tres fallecimientos por dengue: dos personas mayores de edad y un niño de un año y nueve meses. Antes de ir a un establecimiento de salud, acudieron a un médico particular o se automedicaron, pese a las recomendaciones que hacemos”, declaró ayer el director del Sedes, Prisley Riveros.

Los decesos se registraron la semana anterior en tres municipios distintos. El menor de edad vivía en Mapiri; la mujer de 39 años en Guanay y un joven con enfermedad de base, síndrome de Down, en Alto Beni.

“Fueron transferidos (a los centros de salud), pero lamentablemente esta acción se produjo tarde y no se pudo hacer mucho (para salvarles la vida). La persona con enfermedad de base tenía síndrome de Down y fue trasladada a un centro hospitalario, donde no se pudo restablecer la salud”, declaró Riveros.

El profesional agregó que el niño, sin enfermedad de base, asistió a un médico particular, que le dio la medicación que al parecer no fue la adecuada. “Hubiera sido correcto ir a un establecimiento de salud para que se le haga la prueba pertinente. Y (con los resultados) tomar otro tipo de acciones, por ejemplo, realizar la transferencia oportuna. A veces las personas acuden a estos centros particulares o se automedican, eso retrasa la intervención del personal médico calificado y tenemos este desenlace”, explicó el director del Sedes.

Intervención

Luego de registrar los decesos, el Sedes realizó una intervención en cada uno de estos municipios para eliminar a estos vectores y a los criaderos con la fumigación. “Nos llamó la atención que (las personas) no sigan las recomendaciones de no automedicarse y de asistir a los centros de salud que están en los municipios. Sin embargo, las personas no tienen la conciencia de acudir ante algún signo de alarma”, cuestionó.

Riveros dijo que el Sedes difundió a través de los centros de salud, las redes sociales y el personal médico cuáles son los signos de alarma y si son compatibles con el dengue. “También recalcamos que como continuaban las lluvias, no debíamos bajar la guardia. Debemos mantener la limpieza en los hogares y en los municipios donde se están encontrando estos casos”, aseguró que la dejadez de la gente provocó un rebrote de la enfermedad que ya cobró la vida de tres personas.

Hasta el momento, el departamento de La Paz registró 889 casos positivos de dengue. Caranavi es el municipio con mayor cantidad de infectados por esta enfermedad.

Los casos

Según el Ministerio de Salud, hasta el sábado, los casos acumulados de dengue en Bolivia llegaban a 19.081 y el total de fallecidos alcanzaba a 57 en todo el país.

El departamento de Santa Cruz es el que mayor cantidad de contagiados presenta, con un total de 12.912. Le siguen Beni con 1.642, Tarija con 2.153, La Paz con 692, Pando con 132, Chuquisaca con 1.136 y Cochabamba con 412.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, aseguró: “Si analizamos el dengue, podemos decir que hasta la fecha ya suman 19.081 durante toda la gestión. Esta cifra, reiteramos, siempre irá incrementando porque es el acumulado”.